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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية

الأردن والولايات
الأردن والولايات المتحدة
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بحث الأردن والولايات المتحدة الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية العميد الركن عبد الله الشديفات اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات البرية المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك والوفد المرافق له.

وتناول نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

واستمع الشديفات والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لرفع الكفاءة القتالية لمنتسبيها، من خلال التعاون والتنسيق مع القوات الصديقة والشقيقة، وزيادة التمارين والتدريبات المشتركة، وصولا إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعنى بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

الأردن الولايات المتحدة