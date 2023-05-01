برلمانيه تتقدم بطلب إحاطة حول نقص أدوية علاج التصلب المتناثر

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن وقف صرف عقار ( جيلينيا) لمرضي ال Ms ( التصلب المتناثر ) للمعالجين على نفقة الدولة.



وأضافت " مراد " فى تصريح خاص ل " البوابة نيوز " ان هذا العلاج اصبح يتم استبداله منذ حوالى أربعة اشهر بعقار (سفينجومود) مما أدى لتعرض المريض لأعراض جانبية شديدة لا يتحملها المريض، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (ارتفاع شديد بضغط الدم و زيادة ضربات القلب واضطرابات بالنظر والرؤية و صعوبة الحركة والاتزان بخلاف مايعانيه المريض أعراض المرض اللعين نفسه)، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الحكومة ببحث سبل حل هذه المشكلة.

وأشارت " عضو مجلس النواب " إلى أن الدواء الأصلي غير متوفر بيعه فى الأسواق المصرية مطالبة باعادة النظر في استيراده مرة أخرى مراعاة لحقوق المرضى وتخفيف عنهم الامهم، خاصة إن المرضى وذويهم يعانون أشد المعاناة في البحث عن الأدوية؛ نظرًا لعدم توافرها وهي أدوية شديدة الأهمية.