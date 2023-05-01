غدا.. رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض "ذاكرة الماء" بقاعة الباب

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، معرضا فنيا بعنوان "ذاكرة الماء" للفنان التشكيلي سيد هويدي، بقاعة الباب - سليم في ساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 13 مايو الجاري.

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن معرض "ذاكرة الماء" للفنان التشكيلي سيد هويدي يعكس تأثير نشأته وأثرها على شخصيته الفنية، فهو ابن مدينة دمياط، حيث التقاء النهر والبحر، لذا لن تشعر أمام تعدد مشاهده بحيرة الذات لأنه مدُرك للمحيط زمانًا ومكانًا، لكن يمكن أن تشعر كونه كاتبًا وناقدًا تقمصه دور المُتلقي ليطرح عليه نصًا بصريًا مفتوحًا يحول تناسق وتناغم الصورة والألوان إلى لغة تفتح تلقائية الحوار الثنائي المباشر، مكتفيًا بالنظرة الجمالية المتأملة والمتعمقة.

وأضاف قانوش، أن الفنان سيد هويدي يُقدم مشاهد تراها أعيننا، ولكنه يضيف إليها من أحلامه ومشاعره ولغتة الجمالية، ويلاحظ أن القيم اللونية والضوئية عنده تثري وتضيف للعمل مع قدرته على اللعب بالضوء لتعكس اللوحات دينامية تشعر معها رغم ذلك بالاستقرار والهدوء وهو ما يؤكد حبكة البناء الذي معه وكأن اللوحة تخرج بك من الإطار لتلامس المشهد بكل تفاصيله.

وقالت الدكتورة ناريمان يوسف: هويدي إبن مدينة دمياط التي يحتضنها كل من نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، في هذا المعرض يجسد لنا دور المثقف الواعي، ودور الفن البصري في قضايا الوطن، حيث تصور لوحاته تدفق مياة هذا الوطن في دروب الوادي، مثلما تدفق عشق الفنون في قلوب المصريين منذ فجر التاريخ، كما يبهرنا "هويدي" بعشقه لعناصر بصرية مصرية خاصة به، تتمثل في جموع البشر في كتلة واحدة، البيوت وأبوابها ونوافذها المفتوحة لنور الشمس، زرقة المياة عندما تتعادل مع زرقة السماء، امتزاج البشر والحجر مع مياة كل ضفاف النهر والبحر والبحيرات...".

