تسليم 32 منزلا ريفيا بقرية بغداد للمستفيدين في الوادي الجديد.. صور

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تسليم المنازل التابعة لمشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض الملك بقرية بغداد بمركز باريس لـ ٣٢ مستفيدا من أبناء المركز كمرحلة أولى، من إجمالي ٥٠ منزلًا مستهدف تسليمه ضمن خطة المحافظة لتوفير إسكان ريفي بدعم وتيسيرات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح الزملوط، الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للقرية، مشيراَ إلى أن المشروع يشمل حفر بئر ري زراعي لاستصلاح ٢٠٠ فدان، يجري تقسيمها وتسليمها للمستفيدين من المشروع لإقامة مجتمع عمراني زراعي متكامل.

تسليم ٣٢ منزل ريفي بقرية بغداد (1)

تسليم ٣٢ منزل ريفي بقرية بغداد (2)