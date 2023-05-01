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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيه شفاء للناس.. مراحل تصنيع عسل النحل وأنواعه| شاهد

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 يعتبر عسل النحل من الأدوية ذات الأهمية الكبيرة في علاج الكثير من الأمراض، لذا يحظى بمكانة مرموقة بين الكثير من المأكولات في جميع العصور، الأمر الذي جعل المواطنين يهتمون بشرائه.

 حسين إبراهيم الشاب العشريني يعمل في استخراج العسل وصناعته منذ سنوات، حيث استفاد منه العديد من الأشياء التي تمكنه من علاج بعض الأمراض التي يعاني منها المواطنين، حيث هناك أنواع عديدة من العسل ولعل أبرزها كما يقول هي حبة البركة والبرسيم، وغذاء الملكات وعسل السدر الجبلي، البردقوش والقطن. 

وأضاف حسين أن هناك موسم أيضا لانتاج العسل وهي تختلف، بحسب المنتجات التي يتم استخراج العسل منها سواء كان قطن أو برسيم أو بردقوش.

عسل النحل مراحل تصنيع العسل بطون النحل