تعليم البحيرة يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. صور

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية وكل من مسؤلى التطوير التكنولوجى والإحصاء والمتابعة ومديرى المراحل التعليمية ( الابتدائية -الإعدادية- الثانوية ) والنوعيات المختلفة من التعليم العام والفنى بالمديرية المركزية وذلك فى إطار الاستعدادات التى تتخذها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2022/2023 وفقًا لجداول الامتحانات المعدة التى تم اعتمادها.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الإجتماع على المتابعة الميدانية لسير الامتحانات أولا بأول وتنفيذ كافة القرارات الوزارية والتعليمات والأعراف الخاصة بأعمال الامتحانات والإشراف على تنفيذها مع السادة المشاركين فى العملية الإمتحانية كل فى حدود اختصاصه وإعداد وتجهيز مقار لجان الامتحانات التى تصلح للسير مسئولية مدير عام الادارة التعليمية ومن يعاونه طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة، اختيار مقار مراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة واتخاذ الاجراءات الكافية لتأمين سلامة الأسئلة مسئولية مدير عام الادارة التعليمية، اعداد خطة لزيارة اللجان ومتابعتها لحل جميع المشكلات التى تطرأ قبل وأثناء الامتحان.

والتأكد من توافر الأدوات والتجهيزات اللازمة للامتحان، وضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية من خلال السادة مأمورى مراكز الشرطة وتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص، التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الأباء والأمناء ومدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التى قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات(من الخارج)، تحقيق معايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أى نتيجة قبل اعتمادها بشكل رسمي واتخاذ اجراءات اعلان النتائج، التأكد من توافر كراسات الإجابة (كفايتها وصلاحيتها) ومتابعة تسليمها إلى مقار اللجان.

ووجه وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة قانونية للتوجه الى لجان سير الامتحان عند الحاجة لحل المشكلات التى تطرأ أثناء سير الامتحانات، حظر كتابة أو طباعة أو تصوير الاسئلة خارج المدرسة أو المطبعة السرية للمديرية أو الإدارة التعليمية والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات وإصدار القرارات اللازمة فورًا واتخاذ جميع الوسائل الكفيلة لحسن سير الامتحان ومنع الغش، امتحان الطلبة المرضي وعمل اللجان الطبية مسئولية إدارة شئون الطلبة المركزية فيتم التنبيه بذلك وعدم إقرار لجان خاصة الا بموافقة المديرية المركزية.

وأعلن وكيل الوزارة، عن تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية برئاسة مدير الإدارة وعضوية (عضو أمن،عضو من الشئون القانونية، عضو شئون طلاب، عضو من التعليم المختص بالامتحان) بهدف متابعة الامتحانات وحل المشكلات التى تطرأ فورًا وفقا للقواعد والتعليمات.

وكما أكد الديب، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة وقت الاجابة وعدم التطرق الى أى موضوعات خلافية أو سياسية أو حزبية تتعارض مع المفاهيم الأخلاقية المتعارف عليها، مشيًا إلي أن تسريب الأسئلة مسئولية واضع الامتحان والطباعة والتخزين أما الغش مسئولية رئيس اللجنة والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين ومعاونيهم وعدم انفراد معلم واحد بورقة الاجابة بل يجب التصحيح من خلال لجنة تقدير وفقا لمحضر تصحيح وفى حالة وجود معلم واحد بالمدرسة يمكن إشراك معلمين من مدارس أخرى أو من التوجيه أو من مواد أخري داخل المدرسة وبكون التصحيح وفقًا لنموذج إجابة.

وقال وكيل الوزارة، إن مدير المدرسة مسئول عن تشكيل كنترولات مدرسته وعليه أن يختار من معلمى المدرسة أصحاب الخبرة والنزاهة وفقًا للقواعد والتعليمات وأخذ اقرارات الموانع اللازمة على المرشحين، الالتزام بتعليمات الأمن الخاصة بالإمتحانات المسلمة لرؤساء اللجان " اخطار مراكز الشرطة بموعد الامتحانات -تأمين مقر اللجنة – سجل اثبات الزائرين- الاخطار عن أى أحداث"، الالتزام بتعليمات المطبعة السرية الخاصة برؤساء مراكز توزيع الاسئلة المكلفين من قبل الإدارة التعليمية، عدم السماح بدخول التليفون المحمول مع الطلاب لعدم حدوث أى حالات غش،كما لا يسمح باستخدام المحمول فى اللجنة نهائيًا الا لرئيس اللجنة فيما يخص الامتحانات فقط.

وشدد وكيل الوزارة على منع إعطاء الشهادات الخاصة بامتحانات النقل بالمدارس للعمال لتسليمها لأولياء الأمور مقابل مبالغ مالية ويتم الاعلان عنها فورًا فى مكان ظاهر بالمدرسة، قائلًا:" إذا تخلف رئيس لجنة السير أو كان لديه موانع يتم تصعيد المراقب الأول وإخطار لجنة الإدارة بذلك".

فيما يخص الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، أكد علي التجهيز الجيد الاستراحات وتوفير كافة الدعم وسبل الراحة وتجهيز المدارس التى بها لجان تجهيزا جيدا ومراجعة كتب المفاهيم الموجوده بالمخازن وعمل حصر للعجز والزيادة بما فيهم ال 10 % احتياطى، الإبلاغ الفورى لأى واقعة تحدث داخل الإدارات والمدارس فورا بمذكرة من مدير الادارة بالإجراء الذى تم اتخاذه وسط إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.