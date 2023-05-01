تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل لقاء السوبر

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، كانت عقب مباراة الأهلي والرجاء المغربي الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكشف مصدر داخل الفريق تفاصيل الجلسة للبوابة نيوز، حيث طالب كولر اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الزمالك بالسوبر من أجل الفوز بها، وإغلاق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح الفريق في التأهل إلى الدور نصف النهائي وضرب موعدا مع الترجي التونسي.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبلة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.