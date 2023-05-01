العثور على جثة مجهولة في مصرف زراعي في القنطرة غرب بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية مساء اليوم الاثنين علي جثة مجهولة في أحد المصارف المائية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.



وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي وجود جثمان يطفو علي ميله احدي المصارف الخاصة بري الأراضي الزراعية بمنطقة ابوعنفوش بمدينة القنطرة غرب.



ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال الإنقاذ النهري الي مكان الواقعة وسرعة استخراج الجثمان، فيما أشارت المصادر الأمنية الي تغير كبير في شكل الجثمان وعدم تحديد هويته وعدم وجود أي أوراق هوية بحوزته.

وانتقلت قوات الشرطة والمباحث الجنائية الي مكان الحادث في مركز القنطرة غرب لفحص الجثمان وفحص الواقعة فيما فرضت الشرطة كردون أمني بمحيط الحادث.



وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ علي الجثمان ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب إلي مكان الحادث لنقل الجثمان الي ثلاجة المستشفي.