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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصدر داخل الأهلي: تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بالسوبر أمام الزمالك

عمرو السولية
عمرو السولية
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تسيطر حالة من الغموض حول مشاركة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في مباراة السوبر المقبلة أمام الزمالك في دولة الإمارات العربية الشقيقة. 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

ولم يشارك السولية في مباريات الأهلي الماضية بسبب إصابته بالعضلة الخلفية، وسيبدأ المشاركة بشكل تدريجي قبل السوبر المصري.

وقال مصدر  داخل الفريق لـ"البوابة نيوز"، إن فرص لحاق عمرو السولية بالمباراة باتت ضعيفة وغير واردة بشكل كبير، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته.

عمرو السولية الأهلى الامارات السوبر الزمالك