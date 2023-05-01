إزالة 73 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم استكمال أعمال الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى تستمر حتى ١٩ مايو المقبل،مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٣٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ٩٩٤٧م٢.

وأضافت " المحافظ " وصل عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع ٧٣حالة بمساحة ١٣٤٨٥م٢، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون.

شن المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملات مكبرة برئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري،تستهدف التعامل بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات التي رصدتها المتغيرات المكانية وردع المخالفين.

تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة بمعرفة المواطن وذلك لمخالفات بناء بدون ترخيص لسقف أرضي وثالث ورابع علوي بقرية العنانية بمشاركة محمد الباز رئيس الوحدة، ومحمد عيسي مسئول القسم الفني بالوحدة،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي وبناءًا علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

تحركت حملة مكبرة من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الامنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرالمكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج وذلك لاجراء المداهمة والتفتيش المفاجيء لضبط السوق والبحث عن سمكة الارنب السامة المحظور تداولها.