الأهلي يعاني الإصابات قبل مواجهة الزمالك في السوبر

يعاني عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري، والمزمع إقامته مساء الجمعة المقبل الموافق الخامس مايو على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.



ويعاني ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من الإصابة بجزع في أنكل القدم تعرض له خلال مباراة الرجاء المغربي التي أقيمت السبت الماضي في المغرب بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يعاني المالي أليو ديانج من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال نفس المباراة.



ويعاني مهاجم الفريق محمد شريف من كدمة في الظهر، بخلاف إصابة رامي ربيعة بجزع في الكتف وكذلك عمرو السولية يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع الخماسي لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد موقفهم من لقاء الزمالك.

