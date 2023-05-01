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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشيد بنتائج ألعاب القوى بالبطولة الأفريقية في زامبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى الرائع والنتائج المشرفة التي حققها المنتخب المصري لألعاب القوى في البطولة الأفريقية تحت ١٨ و٢٠ سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات والتي تقام خلال الفترة من ٢٩ أبريل وتستمر حتى ٣ مايو الجاري بمدينة بلوساكا في زامبيا، متمنيا لهم التوفيق في باقي منافسات البطولة.

حقق المنتخب المصري حتي الآن ١٠ ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وست ميداليات فضية، وميداليتين برونز في منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة.

وحققت اللاعبة نور حسام الميدالية الذهبية في مسابقة العشاري تحت 20 سنة، كما حصل اللاعب يوسف حسن على الميدالية الفضية في مسابقة العشاري تحت 20 سنة أيضًا.

بينما حصد اللاعب زياد عمرو الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي تحت 20 سنة، وتوج اللاعب محمد أسامة بالميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح تحت 18 سنة، وحصلت ملك أيمن على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حواجز تحت 20 سنة.

و قد حصلت اللاعب ريم تامر رشدي على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة للناشئات تحت 18 سنة، مما حصدت شهد محمد فؤاد المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة للشابات تحت 20 سنة.

وحققت اللاعبة هنا هشام رأفت المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي للناشئات تحت 18 سنة.

وحصد اللاعب آدم تامر الجبالي الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة، بينما حصل اللاعب عبد الله محمد حسين على الميدالية الفضية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.

وزير الرياضية زامبيا اشرف صبحي المنتخب المصري لالعاب القوى احمد محمدي