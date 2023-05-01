وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوتين بمركزي دمنهور وشبراخيت.. صور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة إيناس الشمسي بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات ومركز الاعلام بدمنهور ندوة توعوية بعنوان تكافؤ الفرص سبيل لحياة أفضل بقرية افلاقة بدمنهور وتناولت عدة موضوعات، منها " التعريف بدور لجنه تكافؤ الفرص، ودور الأسرة والمرأة المشروعات الصغيرة للسيدات والتكامل الاقتصادى- وكيفية دعم السيدات"، وذلك بحضور عبير عبد القادر منسق وحدة تكافؤ الفرص بدمنهور والدكتورة شرين حمدى، مديرة إدارة الجودة بمديرية الصحة.

وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة أخرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبر اخيت برئاسة اللواء محمد زايد تحت عنوان " فن بناء العلاقات بين افراد الاسرة"، وذلك بحضور داليا زقزوق منسق وحدة تكافؤ الفرص بشبراخيت وتضمنت الندوة أهمية بناء العلاقات الناجحة داخل الاسرة وما يترتب على ذلك من خروج أفراد ناجحين قادرين على التعامل ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة باعتبار ان الاسرة هى نواة المجتمع وأهمية الترابط الاسرى وتنمية العلاقات الاجتماعية وترتيب الادوار داخل الاسرة.