زكي القاضي: دورنا في الحوار الوطني هو تعزيز مسارات الدولة في تحسين القضايا المطروحة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن وصول المصريين إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد، لا بد أن تستمر جلسات ومناقشات الحوار الوطني، ويستمر مبدأ الحوار دائما بين كل المصريين، وأن يكون الحاضرون مهتمين بالوصول لحلول للمواطن والوطن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، الحوار الوطني وصله آلاف المقترحات، تمت تصفيتهم إلى 113 قضية، لدينا في لجنة الشباب 7 قضايا رئيسية.

وأوضح أن هذه القضايا تتناول ريادة الأعمال، والتمكين السياسي للشباب، والاتحادات الطلابية لأنهم قيادات المستقبل، وأيضا مراكز الشباب والأندية الرياضية وكيف تحويلها إلى بيئة سوية صحية، والمصريين في الخارج وكتلة الشباب بينهم.

ولفت إلى أنه يجب أن نكون مدركين في الحوار الوطني، أن دورنا هو تعزيز المسارات التي قد بدأتها الدولة فعلا في تحسين هذه القضايا الوطنية الملحة، وهل بالفعل تمكنا من توصيل الجهود المبذولة في هذه القضايا للشباب وما تم فيها على أرض الواقع.

وأكد أن لجنة الشباب متداخلة مع كل اللجان، ولا بد وقت مناقشة القضايا أن يكون الهدف الأساسي هو أن نستمع لبعضنا، وعدم وضع تصورات مسبقة غير قابلة للتغيير عن حلول القضايا، فالحوار ليس طقسا شكليا، بل هو حالة حقيقية تخرج بتوصيات للحكومة ومجلس النواب.