خاص.. الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

تتجه النية لدى مسؤولي النادي الأهلي للاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة، المقررة اقامتها بالعاصمة التونسية خلال الفترة بين 9 و22 مايو الجاري.

ويعيش فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موسم هو الأصعب في تاريخه بعد خسارة الثنائية المحلية أمام غريمه التقليدي الزمالك بخسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والكأس للموسم الثالث على التوالي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي بشأن الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة ولكن سيتم الاعلان عن القرار النهائي والرسمي خلال أيام.

وأضاف المصدر أن سبب التفكير في عدم المشاركة وجود حالة غضب من مسئولي النادي ضد اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي والذي قد يتم إقالته خلال الساعات المقبلة بعد خسارة الثنائية المحلية.

وشدد المصدر أن النادي لن يتعرض للعقوبات في حال الاعتذار خاصة أن لوائح الاتحاد الإفريقي لا تفرض عقوبات على اي فريق طالما لم تجرى قرعة البطولة ومن حق أي فريق الاعتذار عن عدم المشاركة.

وكان الأهلي يحمل الرقم التاريخي والقياسي في التتويج بالبطولة برصيد 15 لقبًا وحامل اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة الافريقية للأندية للكرة الطائرة والتي أقيمت في تونس على حساب الترجي التونسي في النهائي .