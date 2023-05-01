برلماني: عمال مصر وقود التقدم والازدهار وعلى أيديهم رفعة بلادنا وتنميتها

قال النائب محمد سعد الصمودى، عضو مجلس النواب، إن عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة فى كافة ربوع الوطن، موضحا أن الطبقة العاملة المصرية على مر تاريخها رمزا للوفاء، يواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال.

وأضاف "الصمودي" في بيان صحفي له اليوم، أن ذكرى عيد العمال تعد المناسبة التى تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرق ويواصلون العمل بسواعدهم ليل نهار فى كافة مواقع العمل والإنتاج، لاستكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن الكريم.

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى فى ملف العمال، حيث أن هذا الملف يحظى بإهتمام كبير، وذلك تقديرا لمجهود العمال، لعل أبرزها قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهو ما يعد انتصار لحقوق العمال فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة".



واختتم النائب محمد سعد الصمودي: "كما أن عمال مصر هم وقود التقدم والإزدهار، وعلى أيديهم رفعة بلادنا وتنميتها، كما أن الاحتفال بعيد العمال يخلد الجهود المصرية المبذولة على مر العصور".