«حسام عبدالغفار» مساعدًا لوزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور حسام عبدالغفار، للعمل مساعدا للوزير لشئون التطوير المؤسسي، إلى جانب عمله بالوزارة متحدثا رسميا، ومشرفا على المركز الإعلامي.

يذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار، حصل على درجة الدكتوراه في أمراض السمع والاتزان من بكلية طب جامعة القاهرة عام 2000، ودرجة الأستاذية عام 2011 وعمل رئيسا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الفيوم حتى عام 2006، ومديرا عاما لمستشفيات جامعة الفيوم حتى عام 2012.

كما مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة الصحة والسكان في الفترة من 2014 إلى 2015، ومديرا عاما لمستشفيات جامعة حلوان في الفترة من 2015 حتى 2016 والأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية في الفترة من 2016 حتى 2019، وأمينًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية منذ عام 2019 حتى 2023، كما كُلف بالعمل متحدثا لوزارة الصحة منذ شهر نوفمبر عام 2021 وحتى تاريخه.