لفتح محاور جديدة.. قرب الانتهاء من أعمال رصف محور الجامعة بحلوان

تابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان أعمال رصف محور الجامعة بحلوان لفتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان للمساهمة في تخفيف التكدسات المرورية أمام جامعة حلوان.

وأشار رئيس الحي أن الحي مستمر في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالحي وربطها ببعضها البعض الي جانب انشاء طرق جديدة من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل الحي وان هناك اهتماما برفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد رئيس حي حلوان متابعته اليومية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتيها للمواصفات القياسية وتحقيق الامان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، لافتا الي استمرار رفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية والامن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لادراجها بالخطط التنموية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

يأتي ذلك في اطار اهتمام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية ، وبمتابعة المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.