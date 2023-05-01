ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة مير شريف إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، متغلبة على البلجيكية إليس ميرتنس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة فى مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل إليس المركز 29 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ونجحت ميار شريف من قبل في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة مدريد ماسترز المقامة حاليا فى إسبانيا.

وتمكنت لاعبة التنس ميار شريف المصنفة 59 عالميا حاليا من الإطاحة بالمصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين حاريشيا، بعد تغلبها عليها بجدارة فى دور الـ32 لمنافسات فردى السيدات بنتيجة 7/ 6 و6/ 3.

وحققت ميار شريف إنجاز تاريخي بالتأهل لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لكونها اول مصرية تصل لهذة المرحلة من البطولة، علي حساب البلجيكية إيلسي ميرتنز.

و تغلبت ميار شريف على ميرتنز 6 / 4 و6 / صفر و6 / 4 اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر.