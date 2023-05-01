عبد الرحمن مجدي يغيب عن مران الإسماعيلي ويجري أشعة على العضلة الضامة

فضل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة الدكتور مجدى باز، إجراء أشعة على العضلة الضامة لعبد الرحمن مجدى، جناح الفريق الأول بسبب شعور اللاعب بإجهاد بالعضلة خلال فترة الراحة التى أعقبت مباراة المصرى بكأس رابطة الأندية.

ويغيب عبد الرحمن مجدي، عن مران اليوم الإثنين، وينتظر الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حمزة الجمل المدير الفنى نتيجة الأشعة لتحديد موعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، يوم 9 مايو الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الأسبوع الـ 24.

و يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، على الجهة الأخرى يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

