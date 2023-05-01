توني كازامياس: جنوب سيناء جوهرة كبيرة والتنمية السياحية من أبرز جهود الدولة على أرض الفيروز

بخطى متسارعة، تمضي الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا.

وحرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها بجانب العمل على تحفيز مناخ الاستثمار بعد إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب.

وتشهد محافظة جنوب سيناء، حاليا طفرة تنموية غير مسبوقة شملت معظم القطاعات، ومشروعات قومية ضخمة تنفذ على أرض المحافظة منها ما جرى الانتهاء منه ومنها ما أوشك على الانتهاء ومنها ما زال العمل جاريا فيه وسيجرى افتتاحه قريبا، ومنها مشروع التجلي العظم بمدينة سانت كاترين، الذي يترقبه العالم.

وقال توني كازامياس (أحد المستثمرين مقيم بمدينة دهب) إن أبرز جهود التنمية في محافظة جنوب سيناء هو التركيز على التنمية السياحية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لا سيما أعمال التطوير التي جرت خلال شهور قليلة ما بين مدينة السلام شرم الشيخ ومدينة السحر دهب، وسانت كاترين التي تعد عاصمة الأديان في العالم، والتي يجرى فيها حاليا مشروع عملاق ألا وهو "التجلي الأعظم"، الذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، والقيادة السياسية، خاصة أن المشروع يهدف إلى تسويق مدينة سانت كاترين، على الخريطة العالمية، كوجهة للسياحة الروحانية، كونها ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

وأكد كازامياس لـ"البوابة نيوز"، أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة من قبل بسواعد أبنائها، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أنه جرى إنفاق مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى، لافتا إلى أن كل هذا يجذب الاستثمارات حتى الاستثمار الأجنبي أو العربي للبدء في تنمية سيناء وخاصة في جنوب سيناء، التي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية ما يجعلها تفوق جميع مقومات دول العالم.

وتابع: لدينا تركيز كبير جدا على السياحة المائية بالنسبة إلى مدينتي دهب وشرم الشيخ، فنحن لدينا اروع مناطق غوص في العالم، وتعد مدينة دهب ثاني أروع مناطق غوص في العالم بعد أندونيسيا، حيث تمتلك جنوب سيناء جميع المقومات السياحية من سياحة مائية وترفيهية ودينية المتمثلة في مدينة سانت كاترين، وتعد جوهرة كبيرة يجب التركيز عليها وجرى التركيز عليها بالفعل، موجها كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه المشروعات التنموية وعلى راسهم رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورؤساء المدن الذين تفاعلوا مع هذه المشروعات بجانب أهالينا البدو من مشايخ وعواقل جنوب سيناء والمواطنين.