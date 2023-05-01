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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة تؤكد حرصه واهتمامه بقطاع العمال

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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اشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية  عيد العمال اليوم الإثنين، مؤكدة حرص الرئيس واهتمامه الكبير بقطاع العمال وتقديره الكامل  لهم، مقدمة التهنئة للرئيس السيسي بتلك المناسبة.


وأكملت عطوة أن قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة تؤكد حرصه واهتمامه بقطاع العمال، وتقدير ودعم الدولة للعمال  للنهوض بالصناعات والارتقاء بها، مشيدة بقرار الرئيس بشأن صرف اعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ١٠٠٠ جنيه وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.


واضافت عضو مجلس النواب أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم أثناء الاحتفال بعيد العمال ترسي مباديء احترام وتقديس للعمل، كما أن تلك القرارات جاءت حرصًا علي دخول العمال بكافة فئاتهم مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم كافة الدعم لهم تقديرا لاعمالهم والجهد الذي يبذلونه.

الاحتفال بعيد العمال النائبة مايسة عطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي