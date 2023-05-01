تحرك برلماني جديد بشأن استمرار أزمة العلف والذرة وارتفاع الأسعار

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن حالة التخبط والعشوائية التي تسيطر على الأسواق التى تعانى من ارتفاعات فى أسعار السلع بشكل يومى خاصة في مجال الدواجن وارتفاع أسعار العلف والذرة.

وقال “مهنى” في طلب الإحاطة: فى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار العالمية لبعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج أصبح هناك مضاربة من التجار والمستوردين لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع وفرض الأسعار التى تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح، وأصبح المواطن هو الضحية لهذه المضاربات وعليه أن يتحمل تبعات ارتفاع الاسعار ويتحمل أيضا غياب الرقابة على الاسواق من جانب الحكومة.

وأوضح أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض غير المسبوق الى ارتفاع فى أسعار الأعلاف بسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة، كما أن نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة تقدر بنحو 40%وهذا الأمر يترتب عليه تشريد آلاف من العمال وينذر بارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض، حيث أن هذا القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، وذلك لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء ونجد أن صناعة الدواجن مهددة خاصة ان اهم مدخلات الأعلاف الذرة والصويا وكل منهما شهد ارتفاعات جنونية وغير مبررة.

وأكمل أن رئيس مجلس الوزراء أكد ان ارتفاعات أسعار الأعلاف فى مصر غير مبررة، وأشار إلى أن استمرار ارتفاعات الأسعار سيجعل الدولة تتدخل بكل امكانياتها ولكن حتى الآن لم يتم التدخل.

وأكد أن مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحًا من الاعلاف، ولم تعد تبيع بالأجل والمصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأردف عضو مجلس النواب أن الحل هو العمل جديا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الأدوية – ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربى وذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور فى العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية فى صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن )لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة.

وتابع: كما أن خروج صغار المربين من المنظومة يعنى أن الدولة سوف تلجأ إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وبالتالى سوف يرتفع السعر أكثر ويتضرر المواطن وتنهار صناعة الدواجن فى مصر.

وطالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بوضع خطة فورية لمنع حدوث كارثة تهدد الثروة الحيوانية فى مصر ووقف الاستيراد من الخارج وإيجاد حلول لموضوع الذرة الصفراء لان التجار هم الذين يتحكموا فى أسعار الذرة الصفراء ومزارع الدواجن بالتعاون الزراعى اعلنت افلاسها وأغلقت مزارعها بسبب ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا وطبعا كل ذلك يؤثر على الثروة الحيوانية.

وأضاف: كما يجب وضع حلول عاجلة لمشكلة الاعلاف، فيجب على الدولة زيادة الافراجات، أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الاعلاف وتتابع الأسعار، وفى حالة عدم التزام المستوردين بالأسعار العادلة على الحكومة التدخل السريع وهى التى تقوم باستيراد الأعلاف بنفسها وبيعها للمربين، واستيراد الحكومة للأعلاف سوف يؤدى إلى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار بشكل كبير لأنه ستبيع بسعر التكلفة، وتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذى يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، حيث أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف، فضلا عن أهمية التوسع فى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بشكل كامل بدلا من الاستيراد من الخارج.