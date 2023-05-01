المسابقة النهائية لريادة الاعمال "مايلستون " بجامعة المنصورة.. صور

عقد فريق ايناكتس منصورة مسابقة مشروعه "مايلستون" للسنة الخامسة علي التوالي، وهي مسابقة بين ٧ فرق من طلاب جامعة المنصورة عن افكار مشاريع لريادة الأعمال.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب/ وتحت اشراف الدكتور احمد انور العدل المشرف العام على ادارة الوافدين ومشرف فريق ايناكتس جامعة المنصورة.

وبحضور لجنة تحكيم من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور مصطفي شلبي استاذ الجراحة بكلية الطب، الدكتورة منى ابو العز الاستاذ بكلية الهندسة، والمدير التنفيذي لمركز التطوير المهني بجامعة المنصورة، والدكتور محمد ممدوح المدرس بكلية التربية الرياضية ومدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالتايكو، الدكتور احمد فكري الاستاذ المساعد بكلية العلوم ومدير مكتب المنح والمشروعات بالتايكو لتقييم المشاريع، وبحضور الطالب علي اسماعيل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة.

و فاز بالمركز الثالث فريق Statera، وفكرته انه محسن للساق للاعتلال العصبي المحيطي، بالمركز الثاني فريق Inkanto، وفكرته عبارة عن جهاز يجمع التلوث من الهواء في المصنع أو غيره من المصادر وينتج منه الحبر، والفريق الفائز بالمسابقة هو فريق Juras، وهو بديل بلاستيكي صديق للبيئة يذوب ويتحلل ويمكن أكله.

و"ايناكتس منصورة" هو نشاط طلابى بدء فى عام ٢٠٠٩، يتكون من مجموعة من الطلاب فى المرحلة الجامعية مستعينين بمبادئ ريادة الاعمال فى تطوير المجتمع وحل المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية طامحون فى تحقيق مستقبل افضل من خلال العمل على تطوير مهارات الطلاب فى مختلف المجالات، ويتميز مشروع "مايلستون" بان الفرق السبعة يكونوا تحت اشراف فرد من افراد المنظمة مما يساعد الطلاب علي اكتساب خبرات ومهارات عالية.

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