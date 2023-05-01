الاتحاد المصري لرياضات الشلل الدماغي يكشف عن شعار بطولة إفريقيا للبوتشا

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي عن شعار بطولة إفريقيا القارية للبوتشا المؤهلة للدورة البارالمبية بباريس 2024 بعد اختيار الاتحاد الدولي للبوتشا للشعار من بين ثلاث تصميمات تم إرسالها له.

جاء الاختيار لهذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونيه افريقيه، حيث تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره الى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي، حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا.



جدير بالذكر أن بطولة إفريقيا للبوتشا تقام بالقاهرة في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى وهي بطولة مؤهله تأهيل مباشر لباريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا والذي أسند البطولة لمصر لثقته في قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي على تنظيم البطولة وتقديرا لدور مصر الداعم للرياضة البارالمبية وإيمانا بإمكانات مصر الرياضية الممثلة في البنية التحتية التي جعلها قبلة الاتحادات الدولية لإقامة البطولات العالمية على أرضها.

كما تحظى البطولة بدعم ورعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي يتابع كل ما يتعلق بالبطولة اولا بأول.