وزير الرياضة يوجه بسرعة حل مشكلة بطلة القوس والسهم للمكفوفين

كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بالتواصل مع اللاعبة منة عصام الدين وتذليل كافة العقبات لها حتي يتثني لها المشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم للمكفوفين والتي تقام في برمنجهام أغسطس المقبل.

وعلي الفور تم التواصل مع اللاعبة منة عصام الدين وعقد جلسة معها والاستماع لمشكلتها بحضور الدكتور صبحي حسانين رئيس لجنة اعداد البطل الاوليمبي، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وتم التواصل مع الاتحاد المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور احمد عوين، لدراسة امكانية ارسال اسم اللاعبة منة عصام الدين للجنة المنظمة للبطولة للتسجيل لها في البطولة، كما تم الاتفاق علي توفير مدرب خاص لها وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعبة وعمل تصفيات نهائية لجميع المشاركين في البطولة قبل السفر لاختيار اللاعبة التي ستمثل مصر في البطولة.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة ثقته في قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وفوزهم في مختلف البطولات التي يخوضونها استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مجددًا تأكيده على دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها فى تحقيق خططها ورؤيتها.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبطالنا من "قادرون باختلاف" وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل العقبات التي يواجهها أبطالنا من ذوي الهمم.