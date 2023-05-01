منة فضالي ناعية مصطفي درويش: " والله العظيم مش مصدقة ومصدومة "

نعت الفنانة منة فضالي، الفنان الراحل مصطفي درويش، وذلك من خلال حسابها الرسمي علي "إنستجرام"، ونشرت له صورة وعلقت عليها قائلة: "والله العظيم ما مصدقه بجد والله مصدومه يا مصطفي بدري قوي ربنا يرحمك برحمته وجعت قلبي والله، ان لله وان اليه راجعون صاحبي واخويا المحترم مصطفي درويش في الجنه ونعمها حتوحشني يا صاحبي".

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".