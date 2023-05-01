الجيش الروسي: مقتل 330 جنديا أوكرانيا في دونيتسك الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، تنفيذ القوات الروسية عددا من الضربات الجوية والمدفعية والصاروخية والعمليات التكتيكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل نحو 330 جنديا أوكرانيا وتدمير العديد من الأنظمة الدفاعية والصاروخية والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك.

وقال كوناشينكوف- في مؤتمر صحفي عن أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- إن القوات الروسية قضت على يقرب من 330 جنديًا أوكرانيًا في مناطق متفرقة بإقليم دونيتسك، ودبابة واحدة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات ومدافع هاوتزر من طراز (D-30)، كما تم تدمير مستودع للذخيرة بالقرب من نوفوكرينكا في دونيتسك.

وفي اتجاه كراسني ليمان بإقليم دونيتسك.. أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش نفذ عددا من العمليات التكتيكية الجوية والمدفعية أسفرت عن تدمير 3 مدافع هاوتزر وعربة مدرعة وشاحنة من معدات الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى القضاء على 55 جنديا أوكرانيا.

وذكر أن القوات الروسية هاجمت مركز قيادة ومراقبة لكتيبة تابعة للجيش الأوكراني في منطقة أوجلدار في دونيتسك، حيث أسفرت الغارات التي شنها الطيران الروسي مدعوما بالقوات المدفعية عن أضرار في 87 وحدة مدفعية أوكرانية بالقرب من أوجليدار، وتعرضت كتيبة من اللواء الـ 72 الميكانيكي في أوكرانيا للهجوم".

وفي منطقة خيرسون.. أشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قضت أيضا على ما يصل إلى 15 جنديا من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى بندقية مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز (Msta-B) في الغارة التي نفذتها القوات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي.

وتابع أن القوات الروسية وجهت، مساء أمس /الأحد/، ضربة واسعة لمنشآت دفاعية أوكرانية، مما أدى إلى تعطيل عمل المصانع التي تصنع الذخيرة والعتاد للقوات الأوكرانية، موضحا أن الهجوم تضمن إطلاق مكثف للصواريخ عالية الدقة من الجو والبحر والتي أصابت جميع المنشآت المستهدفة.

ونوه بأن الدفاعات الجوية الروسية استطاعت تدمير 8 طائرات أوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية بالقرب من مستوطنات جوروبيوفكا في منطقة خاركيف، وكريمينايا وكراسنوريشينسكوي في لوجانسك، وفوديانوي في دونيتسك، وكذلك بيشانوفكا في منطقة خيرسون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى إحباط الجيش الروسي نشاط 5 مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقتي خاركيف ولوجانسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي خاركيف.. أفاد كوناشينكوف بأن الجيش الروسي نجح في تدمير مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني، بالإضافة القضاء على أكثر من 85 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير سيارتين ومدافع (هاوتزر) من طراز (D-20).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الجيش الروسي بتدمير 413 طائرة أوكرانية، و230 مروحية، و3913 طائرة بدون طيار، و421 نظام دفاع جوي، و8927 دبابة ومركبة عسكرية، و1095 قاذفة صواريخ متعددة، و4703 أسلحة مدفعية وهاون ميداني، كما تم تدمير 9893 قطعة من المركبات التكتيكية الخاصة التابعة للجيش الأوكراني.