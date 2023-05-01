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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل سموحة أمام غزل المحلة في الدوري

أحمد سامي، المدير
أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، استعداداته لموقعة غزل المحلة، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن جانبه، يضع أحمد سامي وجهازه المعاون، الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يشهد تشكيل سموحة تغييرات داخل الملعب، في عدة مراكز أمام زعيم الفلاحين في الموقعة المرتقبة في الدوري الممتاز.
وطالب أحمد سامي، لاعيبه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، والتسجيل مبكراً داخل الملعب، فضلاً عن التركيز حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

قبل موقعة الغد .. يحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات.
بينما يحتل غزل المحلة المركز  الـ12 برصيد 30 نقطة، جمعهما من 26 مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري، فاز في 8 وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 12 مباراة.

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