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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الأوضاع بجميع الولايات

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية استقرار الأوضاع في جميع الولايات.. وقال "لن نتنازل عن تطلعات الشعب السوداني في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددا أي تشوهات في بنيتها العسكرية".

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية - إلى أنه تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية لميليشيات الدعم السريع متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

القوات المسلحة السودانية ميليشيات الدعم السريع