الدفاع الروسية تعلن القضاء على 540 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 540 جنديا أوكرانيا على كافة محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - إنه تم تصفية أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط 5 محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف ولوجانسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، أوضح المتحدث أنه تم تصفية 55 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30، وإحباط محاولتي مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية.

وفي محور دونيتسك، أشار كوناشينكوف الى أن القوات الروسية وفرق الهجوم واصلت عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية حيث تم تصفية حوالي 330 جنديا وتدمير مدافع هاورتز D-30. بالإضافة إلى تدميرمستودع ذخيرة للواء الآلي 53 للقوات الأوكرانية.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه لفت الى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 55 جنديا، وفي محور خيرسون، تم تصفية حوالي 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.