مدير تعليم الدقهلية يشهد المعرض الختامي للأنشطة التربوية بالسنبلاوين.. صور

شهد ناصر شعبان وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين المعرض الختامي للأنشطة التربوية بالسنبلاوين بحضور حازم الألفي مدير عام إدارة الخدمات بالمديرية ، والدكتورة جميلة مسعد مدير عام الأنشطة بالمديرية، محمد إبراهيم مدير الإدارة، ووكيل الإدارة محمد عبد الرحمن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

شمل المعرض العديد من الأنشطة والفاعليات التي اشترك فيها جميع الأقسام بالإدارة للظهور بهذا الشكل الرائع والذي يعبر عن عطاء مستمر وجهد وفير.

وبدأت الفعاليات بعرض عمل مسرحي بالقاعة والتي أثنى عليه الحضور، ثم العرض الرياضي الذي أظهر المهارات الرياضية الاحترافية لدى الطلاب والذي ينم عن تدريب مستمر وجهد لم ينقطع.

وبدأت الجولة التفقدية الخاصة بالمعرض بتفقد المعروضات التي شملت أدوار عديدة و شمل المعرض تفقد العديد من الأنشطة كالصحافة المدرسية، الموهوبين، والتربية الفنية، والتربية الاجتماعية، والمجال الصناعى، والاقتصاد المنزلي، والوسائل التعليمية، المكتبات، والتربية الزراعية، والبيئة والسكان، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية والمسرحية .

فيما أبدى الحضور الإعجاب بالأعمال الفنية التى شارك الطلاب فى تنفيذها بمساعدة معلمى الأنشطة المدرسية حيث ان مثل هذه الفاعليات تهدف إلى الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز.

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