احتفال إذاعة الشباب والرياضة بعيد العمال

تحتفل إذاعة الشباب والرياضة بعيد العمال اليوم الاثنين 1 مايو من خلال عدة فترات مفتوحة وفقرات متنوعة، إضافة الي تطويع البرامج لخدمة هذه المناسبة.

"صورة في برواز": فترة مفتوحة تستضيف احد القيادات العمالية السابقين للحديث عن رحلة عطائه ومشوار كفاحه في حياته حتي اصبح رمزاً للقيادة العمالية الناجحة والحديث عن النصائح التي يوجهها للجيل الحالي من عمال مصر.

"ياحلاوة الإيد الشغالة": فترة مفتوحة تستضيف أحد الشباب العمال الذي حقق نجاحاً كبيراً في عمله واستطاع ان يكون صاحب عمل ولدية مشروع صغير والنصائح التي يوجهها لكل شاب يريد ان يكون صاحب مشروع خاص.

"من أغاني العمال": فترة تلقي الضوء علي أهم وأشهر الأغاني الني احتفلت باعامل والعمال وتحليل لمضمون هذه الأغاني وأشهرها طوبة فوق طوبة – دور ياموتور – مليون سلام- موال الفنان محمد طه .