الحكومة تعتزم طرح شركاتها للقطاع الخاص قريبا.. وخبراء: التوقيت معيار لنجاح البرنامج

أدى تأخر الحكومة في تنفيذ برنامجها لطرح عدد من الأصول المملوكة للدولة للشركة مع القطاع الخاص سواء عبر البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرحة في البورصة إلى تشكيك البعض في عدم وجود رغبة من الحكومة في بدء برنامج الطروحات وهو الأمر الذي نفسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤكدا عزم الحكومة جمع 2 مليار دولار قبل يونيو المقيل من بيع شركات لها منهم 10 شركات لم يعلن عنها من قبل تابعة للمؤسسة العسكرية.

خبراء اقتصاديون وسوق مال، يرون أن إعلان تأكيد الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات يؤكد على جذب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة لشائعات التى تنتشر بغرض التأثير السلبي على الإفتصاد المصري مؤكدين أن توقيت الطرح هو العامل لحاسم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من عملية البيع .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، قد أعلن في مارس الماضي عن أسماء 33 شركة تعتزم الحكومية التنازل عن جزء من حصتها بها لصالح مستثمر استراتيجي أو البيع في البورصة تتضمن بنوك وشركات مالية وبترولية وبتروكيماويات.

حسام عيد

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إنه بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعزم الحكومة المصرية بطرح عدد 10 شركات جديدة بالبورصة المصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بخلاف شركتي صافي و وطنية الأمر الذي يؤكد على حرص الدولة المصرية على الاستفادة القصوى من دور سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم للحكومة المصرية باعتبارها أهم واسرع أداة للتمويل .

وأوضح في تصريح خاص أن هذا يؤكد على الدولة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية والذي يتضمن مايقرب من 50 شركة من الشركات الرائدة في مجالاتها والتي تمثل أكثر من 18 قطاع بالاقتصاد المصري.



تابع: ويؤكد أيضا على أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وايضا انخفاض حدتها وتأثيرها

وذلك من خلال جذب مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية للاستثمار في الاقتصاد المصري مما يترتب عليه تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الناتج القومي الإجمالي المحلي.

محمود عطا

يقول محمود عطا خبير أسواق المال، إن الحديث مجددا عن برنامج الطروحات الحكومية وطرح 10 شركات أخري هو أمر جيد للبورصة المصرية وخصوصاً بعدما شهدت البورصة المصرية أمس أداء إيجابي مكن مؤشراتها من الوصول لمستويات تاريخية ومع أحجام تداول كبيرة يتم تنفيذها داخل البورصة المصرية منذ بداية العام .

يري عطا في تصريح خاص أن البورصة المصرية أصبحت مؤهلة في هذة الفترة لتطبيق برنامج الطروحات الحكومية والتي سوف يساعد علي عمق السوق كما أن التوجة الشرائي المستمر من قبل المؤسسات العربية هو أمر إيجابي للغاية قد يساعد علي نجاح بعض الطروحات سواء عن طريق الطروحات الأولية أو بيع حصص لمستثمرين استيراتجيين ولكن يري عطا أنة لابد من السير قدوما بشكل سريع لتطبيق برنامج الطروحات وسوف يساعد ذالك بشكل كبير الإقتصاد المصري علي غلق الفجوة الدولارية.