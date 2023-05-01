مصادر: قمة ثلاثية بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في هيروشيما الشهر الجاري

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع زعماء اليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من شهر مايو الجاري في اليابان.

وأشارت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، إلى أن الاجتماع الثلاثي المزمع بين بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيتم عقده في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، وفقا لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

ولم تذكر المصادر موعد الاجتماع الثلاثي تحديدا، إلا أنهم رجحوا أن يتم عقد الإجتماع في 21 مايو الجاري، وهو اليوم الختامي لقمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام، قبل أن يغادر بايدن إلى مدينة سيدنى الأسترالية لحضور قمة "الرباعية" (تحالف كواد) التي تجمع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتي الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى طاقة نظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان.