وزارة الشباب تبدأ أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية على جميع الهيئات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الجهات الرقابية، وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالى والإداري على كافة الهيئات الرياضية على نطاق كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار دور وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ علي المال العام ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للاعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية للتاكد من بتطبيق اللوائح والقوانين وايضا لمراجعة وفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وتضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضًا من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.

وأهابت وزارة الشباب والرياضة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الرياضية الالتزام بضرورة توفير وإتاحة، وتيسير كل الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، أخذًا بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامة بأي شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.