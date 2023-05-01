سولافة عبد الرازق: لا نجازف بفرقنا لإزالة مخلفات حرب السودان

عرّفت سولافة عبدالرازق، مديرة إدارة البرامج بالمركز القومي لمخلفات الحرب في السودان، مخلفات الحرب بأنها "مجموعة كبيرة من المقذوفات المتفجرة كالجرانيت والرصاص وغيرها وخطورتها لا تنتهي بانتهاء الزمن".

وحثت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، جميع الأسر خاصة الأطفال على عدم الاقتراب أو لمس أو حرق المقذوفات في الشوارع، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية: "لدينا خط ساخن مباشر للإبلاغ عن مخلفات الحرب".

وأوضحت أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا توجد فيها ألغام مزروعة في الأرض ولكن المركز القومي لمخلفات الحرب معني أيضا بإزالة المقذوفات الحربية من الشوارع والتخلص منها بشكل آمن. وأردفت: "أزلنا بعض المخلفات من منازل المواطنين باحترافية وسرعة وأمان دون إصابة المواطنين".

وتابعت أنهم لا يجازفون بسلامة من يعملون معهم في مجال إزالة مخلفات الحرب، فسلامة الإنسان أولوية بالنسبة لهم ولكن ربما تتيح لهم الهدن المختلفة إزالة المزيد من المخلفات. وبينت أن الهدنة الحالية تتيح لهم ممارسة مهامهم لكن في بعض المناطق فقط.

https://www.youtube.com/watch?v=DGYj9YL3P2A