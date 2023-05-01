«آمنة»: التنمية المحلية تلقت 111 ألف شكوى عبر «صوتك مسموع».. وحل 97% منها

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 ألف شكوى بنسبة 97,5% وجارى حل 2764 شكوى، وذلك في ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 10,6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% وجارى حل 316 شكوى ، وتلقى البريد الإلكتروني 181 رسالة، تضمنت 24 شكــوى تم حل 22 شكـوى منها بنسبة 91.7% وجارى حل شكوتين، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالًا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.