آمنة: تلقينا 13.6 ألف رسالة منها 1730 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار جهود مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر 2018 في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

ولفت إلى أن المبادرة قامت بدور كبير للتنسيق والتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة لرصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها وانجازها في أسرع وقت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، والقضاء علي الإجراءات البيروقراطية، التي تستغرق شهورًا لحل المشكلات.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13،6 ألف رسالة منها 1730 شكوى، تم الرد على 1359 شـكوى منها بنسبة 78.6% وجارى حـل 371 شكوى، مشيرا إلى أن أكثــــــر الشكاوى هي الإشغالات وبلغ عــــددها 752 شكوى، ثم القـــــــمامة 647 شكوى، ومخالـــــفات البــناء 147 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى، إضـــــافة إلى 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار وتم توجــــــــيهها للجـــــــهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.