حبس شاب تحرش بطبيبة في الشارع بـ 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بطبيبة أثناء سيرها بالشارع، بمدينة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات أن الضحية فوجئت بالمتهم يباغتها من الخلف أثناء سيرها بالشارع وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتقبيلها.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من طبيبة، 26 سنة، مفاده تعرضها للتحرش علي يد شاب أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.