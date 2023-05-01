حبس لص تخصص سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس لص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدد من الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف والمغافلة من المواطنين بدائرة قسم حلوان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" حال عرضه على أحد محال بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبمناقشته عن مصدره إعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب " المغافلة" ، وأقر بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وإرتكابه ( 3 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.