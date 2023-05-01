المئات يشيعون جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش.. صور

شيع المئات جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 43 عاما.

ويشيع جثمان الفنان مصطفى درويش من مسجد الحصري بأكتوبر وسط عدد كبير من أسرة وأصدقاء ومحبي الراحل، الذين حرصوا على إلقاء النظرة الأخيرة عليه، بعد رحيله المفاجئ صباح اليوم.



وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

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