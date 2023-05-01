أين كان آخر فيديو لمصطفى درويش .. وما وصيته لأصدقائه؟

نشر الفنان الراحل مصطفى درويش آخر فيديو ظهر فيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زيارة له من داخل إحدى الجمعيات الخيرية لدعمها.



وظهر من خلال الفيديو يعلن دعمه للحالات الإنسانية التى يلقاها بالشارع، وإيصالها إلى الجمعية للاهتمام بها، وأنه حزين للغاية لوفاة أحد الحالات هناك .

واختتم الفيديو بوصية لأصدقائه لزيارة الجمعيه والوقوف مع الحالات الإنسانية ودعم الخير وأنه ينتظر منهم الكثير .

يذكر أن الفنان الراحل مصطفى درويش لم تكن المره الأولى التى يدعو لعمل الخير بل كانت له مشاركات فى الخير كثيره، وكان يمتلك مطعم ويسخره دائماً للمحتاجين والفقراء، وكانت صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى تدعو كل متابعيه دائماً لفعل الخير.

https://fb.watch/kfuPASskmh/?mibextid=Nif5oz