أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجيش الروسي بالمدفعية لمرابض وأطقم مدفعية للجيش الأوكراني في أربع مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

قال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوج" (الجنوب) التابعة للقوات المسلحة الروسية فاديم أستافييف اليوم الاثنين: "قصفت مدفعية الفيلق الثاني التابعة للقوات المسلحة الروسية باتجاه محور الكسندر كالينوفسكي، ثلاثة مرابض مدفعية ومواقع لأطقم مدفعية هاون للعدو في مناطق التجمعات السكنية دزيرجينسك ونوفجورودسكوي وكليبان-بيك وبوبوفكا".

وأضاف أن "الخسائر البشرية لأطقم مرابض المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بلغت 60 شخصا".

وتابع: "باتجاه مارينكا، دمرت أطقم مدفعية قوات الجنوب التابعة للقوات المسلحة الروسية معقلين لفصيل اللواء الأوكراني في منطقتي كراسنوجوروفكا وجاليتسينوفكا"، لافتا إلى أن خسائر العدو البشرية في هذه المنطقة حوالي 20 فردا وتدمير ثلاث آليات كانت تستخدم لنقل الذخائر والمعدات.

وأشار إلى أن طائرات قوات مجموعة الجنوب الروسية استهدفت بغارتين نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور أفدييفكا.

