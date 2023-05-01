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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكان توافق على تخصيص وحدات في المنصورة الجديدة لـ"علميين الدقهلية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور مهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف علي قطاع التخطيط  والمشروعات، الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية ورئيس جمعية إسكان العلميين.

وصرح الدكتور أحمد عبيه أن الوزارة قد وافقت علي تخصيص عمارتين في مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة لأعضاء جمعية الإسكان، كما تقدمنا بطلب لتخصيص عمارة في القاهرة الجديدة وأخري بمدينه الشروق.

وأختتم عبيه تصريحاته بتقديم الشكر للدولة المصرية علي قدرتها علي تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيً المشروعات العملاقة التي تتم علي أرض مصر، مقدما الشكر للدكتور وليد عباس الذي يعتبر نموذج مشرف لشباب مصر فهو قيادة وطنية حقيقية.

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