وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لميار شريف في بطولة مدريد للتنس

أشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخي لبطلة التنس ميار شريف بتغلبها علي البلجيكية إليس ميرتنس المصنفة ٢٤ عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة والتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة لاول مرة في تاريخ التنس المصري.

وأكد “صبحي” أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشياً مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وقدم الوزير التهنئة إلى اللاعبة ميار شريف على هذا الإنجاز التاريخى الذي يضاف لرياضة التنس الأرضى، متمنيًا لها التوفيق في الأدوار المقبلة بالبطولة.

وشدد على تطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيد من التفوق والانجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

وكانت ميار شريف قد تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا بمجموعتين دون مقابل ضمن منافسات بطولة مدريد.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 59 في التصنيف العالمي لسيدات التنس ومن المتوقع ارتفاع تصنيفها خلال الفترة المقبلة.