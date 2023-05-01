برلماني: ضرورة تحديد وقت زمني لتنفيذ توصيات الحوار الوطني لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تحديد وقت زمني لتنفيذ التوصيات التي تصدر عن الحوار الوطني، لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

وأكد إسماعيل، على أهمية لجنة العفو الرئاسي في الشارع المصري لما تقدمه من بعد إنساني واجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى مؤسسة للعفو وليس لجنة لأهميتها الكبرى في الشارع المصري.

وأضاف إسماعيل، أن الأحزاب تشهد بعض المشاكل بسبب عدم وجود صف ثاني من الكوادر، وكذلك سيطرة مراكز السلطة داخل الأحزاب.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.