صور.. آسر ياسين يشارك في تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

شهد مسجد الحصري حضور عدد من الفنانين لتشييع جنازة الفنان مصطفى درويش، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 43 عاماً.

وكان من الحضور الفنان آسر ياسين، والفنان حسن أبو الروس، وآخرين.

ويشيع جثمان الفنان مصطفى درويش من مسجد الحصري بأكتوبر وسط عدد كبير من أسرة وأصدقاء ومحبي الراحل، الذين حرصوا على إلقاء النظرة الأخيرة عليه، بعد رحليه المفاجئ صباح اليوم.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

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