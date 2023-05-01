ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. آسر ياسين يشارك في تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

جنازة مصطفى درويش
جنازة مصطفى درويش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مسجد الحصري حضور عدد من الفنانين لتشييع جنازة الفنان مصطفى درويش، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 43 عاماً.

وكان من الحضور الفنان آسر ياسين، والفنان حسن أبو الروس، وآخرين.

ويشيع جثمان الفنان مصطفى درويش من مسجد الحصري بأكتوبر وسط عدد كبير من أسرة وأصدقاء ومحبي الراحل، الذين حرصوا على إلقاء النظرة الأخيرة عليه، بعد رحليه المفاجئ صباح اليوم.
وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد. 

received_577804631113848
received_577804631113848
received_910353153591314
received_910353153591314
received_763767365476992
received_763767365476992
received_267673959022895
received_267673959022895
received_763341962038532
received_763341962038532
received_6175056385866856
received_6175056385866856
received_266007689176833
received_266007689176833
مصطفى درويش جنازة مصطفى درويش