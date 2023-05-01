بعد وفاته.. إيمان العاصي تكشف عن موقف بينها ومصطفى درويش

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن موقف جمعها بالفنان الراحل مصطفى درويش منذ ما يقرب من 3 أعوام، ونشرت إيمان محادثة تجمعها بالفنان الراحل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وعلقت قائلة: "ماكنتش لسه عرفاه شخصيا بس كنت اسمع انه عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج كلمته وسألته قالي طبعا هجيلك برجلتي روحت علي المكان لاقيت كذا عربيه مليانه واجبات كتير أكتر من عدد الناس ورجاله كتير بتساعد وتوزع وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم …وأمني أمانه كل ما نعمل كدا أكلمه.. أنا غصب عني بكره الموت قوي صدمه كبيره يا مصطفى اللهم لا اعتراض".

وتوفي الفنان مصطفى درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".