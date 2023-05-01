«مياه سوهاج» تكرم الفائزين بمسابقة حفظة وتلاوة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم.. صور

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، العاملين وأبنائهم من حفظة القرآن الكريم وذلك بعد اجراء مسابقة فى تلاوة وحفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاث أرباع القران والقران الكريم كاملًا.

أشرف على المسابقة الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الازهرية، وشارك بها ١٢ من العاملين، ٧ من أبناء العاملين، و١٦ من أبناء العاملين من حفظة اقل من ربع القرآن الكريم.

وأشارت مها غازى مديرة إدارة الإعلام، أن الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليدًا سنويًا ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم ولغرس قيم الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة، بالإضافة إلى تشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم.

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